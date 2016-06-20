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Бузникин: «Изменения сборной нужны, потому что команда проигрывает»

20 июня 2016, 11:10

Бывший форвард сборной России Максим Бузникин отметил, что перестановки в составе национальной команды необходимо было делать раньше, а не перед последним матчем в группе. Напомним, что сегодня россияне сыграют с Уэльсом.

– Матч с Уэльсом будет самым трудным для нашей сборной на групповом этапе?

– Для нас все матчи сложные. Турнир скоротечный, уровень высокий и все зависит от того, как ребята будут готовы. Пока мне не все нравится в игре нашей команды.

– Что конкретно вам не нравится?

– Мне кажется, нужно было делать выводы из предыдущих матчей, чего не было сделано после встречи с англичанами. Думаю, на встречу с Уэльсом тренерский штаб выставит оптимальный состав.

– Считаете, Слуцкий ошибся, когда выпустил на матч со словаками такой же состав, что и с англичанами?

– Да. В концовке встречи со сборной Англии нам просто повезло, что сумели отыграться. Но этот гол, можно сказать, сыграл злую шутку, поскольку нам показывалось, что мы не уступили сопернику. Но нужно было что-то менять во встрече со словаками, а этого не произошло. Считаю, эффективность Смолова на фланге гораздо ниже, чем его игра на острие атаки. Нужно было здесь вносить поправки. Мы видели, что наша сборная не контролирует мяч, а пытается играть медленными передачами на Дзюбу. Артем много цеплялся за мяч и выиграл много единоборство, но подбора у нас не было. Поэтому тактика не работала. Когда мы опустили мяч вниз и словаки отошли – получилось несколько подходов, в результате чего мы смогли реализовать один момент. Полюс свою роль сыграл выход Романа Широкова.

– Ждете появления Широкова с первых минут в матче с Уэльсом?

– Не знаю. Никто ведь не может залезть в голову Слуцкому. Понятно, что изменения нужны, потому что команда проигрывает. Только перестановки в составе могут позволить нам одержать победу над Уэльсом.

– Видели матчи этой сборной на чемпионате Европы? Может, что-то бросилось в глаза?

– Конечно, видел. Боевая, неуступчивая команда. Многие ребята играют в английской премьер-лиге. Да и вообще на этом чемпионате Уровень нашей сборной не позволяет нам играть на классе. Поэтому нужно выстраивать игру, изучать сильные и слабые стороны соперников. У тех же словаков футболисты лучше, чем у нас. Почему мы решили, что сможем легко их обыграть?

– В ваших ответах звучат нотки разочарования игрой нашей команды на Euro.

– Я ожидал большего. Знаю, что ребята умеют играть внизу, и в принципе это всегда было нашим козырем. Имею в виду контроль мяча. А мы в двух предыдущих матчах этого вообще не увидели. Те ребята, которые могут сыграть в пас, в стеночку – Шатов, Кокорин, Смолов, были практически бесполезны. Делались длинные передачи на Дзюбу, но не было подбора. Плюс молодой Головин что-то не так делал. Не скажу, что он играл плохо, но не получалось. А Уэльс, который уступил Англии в добавленное время, будет мотивированным, поэтому нам не стоит ждать легкой игры. Стоит отметить, что только во втором туре сборные более-менее начали забивать мячи, когда изучили соперников. А в первом туре голов было мало. Но сейчас все научились перестраиваться и терпеть. Те, у кого уровень чуть ниже, играют за счет обороны, руки тренера, выполнения установки и это видно.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Бузникин Максим
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