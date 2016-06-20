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    Малафеев: «Сегодня наши футболисты настроены на три очка»

    Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев уверен, что сборная России может победить в заключительном матче группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.

    «Уверен: сегодня наши футболисты настроены на три очка. А настрой в таких случаях играет ключевую роль, по себе знаю. Ты ставишь перед собой задачу: умереть на поле; отдать все, лишь бы добиться нужного результата; думаешь, что даже готов получить травму ради успеха команды.

    Надо разозлиться на самих себя и выйти на матч с Уэльсом биться. Биться, потому что играть в футбол нам придется, может быть, десять минут. Я много раз играл против британских команд, в том числе “Ливерпуля” и “МЮ”, и могу сказать, что их отличает боевитость. Они наглые – бьют по ногам, толкаются. Если ты им отвечаешь в той же жесткой манере, то это их надламывает. Если нам удастся реализовать себя в этой борьбе, если мы не уступим противнику в жесткости, то получим свой шанс.

    Проще говоря, против Уэльса нужно применить его же оружие. С первых же минут следует агрессивно играть против валлийцев, жестко встречать их на каждом участке поля. Тогда Уэльс поймет, что простым давлением нас взять нельзя.

    Конечно, важно не нарушать правила около своей штрафной, потому что Бэйл может легко реализовать стандарт – мы все это видели. При этом нельзя зацикливаться на этой задаче, а то мы так и будем танцевать вокруг мяча. И нельзя зацикливаться на одном игроке, потому что Уэльс – не команда одного игрока. Честно говоря, я даже не вижу у нее ярко выраженных слабых мест.

    Но надеюсь, что Слуцкий их найдет и верно настроит команду на заключительный матч», – заявил Малафеев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 09:04
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    Комментарии8
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 20 июня 2016, 16:30

      настроены на три очка,а заработают ноль)а завтра будет награждение в Кремле,за выдающееся выступление и неоценимый вклад сборной на Евро 16.Мудко дадут орден за заслуги перед отечеством I степени

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 13:29

      Не привыкли наши игроки "умирать" на поле, боюсь, в очередной раз за команду сыграет "гений" Слуцкий, по установке которого, сборная будет играть от обороны, что в матче с Уэльсом неправомерно, необходимо с первых же минут играть первым номером и давить, давить. К сожалению, боевитость и наглость, не характерны игрокам нашей сборной, больше для них подходит трусоватость и тупость.

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill 20 июня 2016, 13:21

      для сборной Уэльса?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 20 июня 2016, 11:10

      Не только ты, надеются все наши болельщики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 июня 2016, 11:03

      "умереть на поле; отдать все, лишь бы добиться нужного результата" - давненько то такого не бывало. Вот помню Коста Рику на ЧМ2014 вот те да бились не жалея себя.

      1
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      Рейтинг: +215

      iuda 20 июня 2016, 10:16

      При тактике описанной Малафеевым наши быстро сдохнут и тогда валлийцы победят

      3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 июня 2016, 09:23

      Не всем его советы пойдут впрок. Как бы пару удалений не схлопотать уже к перерыву....

      1
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      Рейтинг: +185

      Edward52 20 июня 2016, 09:11

      Вопрос только в том, где взять этих нормальных и профессиональных российских футболистов, которые будут умирать и бороться на поле. У нас в команде только болтуны и любители попиариться. Пупы земли русской.

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