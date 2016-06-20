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    Газзаев: «Я категорически против совмещения должностей»

    Заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев выразил свою точку зрения в вопросе совмещения Леонидом Слуцким постов главного тренера в сборной России и ЦСКА.

    «Не прекращаются разговоры на тему, кто должен работать со сборной после чемпионата Европы. Но, на мой взгляд, прежде чем принимать решение, следует определиться, в каком статусе будет находиться тренер. Речь идет про совмещение.

    В который раз повторяю – я категорически против! Причем говорю из добрых побуждений, потому что сам прошел через это и понимаю теперь все сложности. Думаю, и Слуцкий уже убедился в этом на собственном опыте. Если бы совмещение приносило пользу и сборной, и клубам, то, наверное, в Европе давно бы работали тренеры-совместители.

    Но этого нет. А в России, наоборот, возникла такая мода! Теперь у нас все в РФС являются совместителями. Теперь эта мода добралась и до хоккея. Да, Анатолий Тарасов успешно совмещал, когда ЦСКА был базовым клубом сборной, – но это же происходило еще в советские времена. И в футболе это невозможно!

    Каждый человек должен сидеть на одном стуле. Сидение на двух ни к чему хорошему не приведет. Так что главное – с этой темой наконец-то разобраться», – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2016 08:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 20 июня 2016, 10:21

      Кстати,Тарасов не один руководил сборной по хоккею,а в паре с Чернышевым-тренером московского Динамр до 1973 года! Но Газзаев прав в том,что во-первых в те годы ЦСКА и Динамо были сильнейшими командами (иногда и Спартак ),отчего и сборная строилась на базе этих клубов! Но тогда не было легионеров,так же как и в киевском Динамо,когда с середины 70-х сборную возглавлял Лобановский!

      2
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      Рейтинг: +94

      Виталич 20 июня 2016, 09:26

      пес в тренеры ЦСКА метит..

      -2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2016, 09:10

      Почему Газзаева не поставить руководить футболом почему у нас на всех постах люди не те кто должен кто понимает в той или иной отрасли ведь поставь артиста руководить сельским хоз-вом что будет? комедия или триллер так же и тут спортом должны руководить спортивные люди которые там всю жизнь которые там варились и знают эту кухню из нутри а у нас назначают Мутко по тому что он якобы может договориться с Усмановым дать денег а другой не может вот и вся логика

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 июня 2016, 08:56

      а почему Мутко совмещает у нас что нет человека который знает лучше футбол чем этот дилетант Неужели никто не подскажет Путину что дальше так продолжаться не может Мутко угробил весь спорт нас не допускают на ОИ а министр в шоколаде А что тут скажешь преступникам дают условные срока(Васильева) а убийц освобождают(Савченко) где логика господа единоросы! и как же за вас голосовать прикажете

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      Рейтинг: +38

      Jackman > Garrincha58 20 июня 2016, 09:26

      Я думаю, что все всё прекрасно понимают и осознают, просто не стоит забывать, что в каждом вопросе приходится учитывать интересы нескольких сторон. То что такое происходит, просто кому-то выгодно. Можете голосовать, можете не голосовать, всё равно получится так как это будет выгодно :)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Garrincha58 20 июня 2016, 13:13

      Путин и без подсказки знает, что Мудко не тянет ни в спорте в целом,
      ни в футболе в частности, просто землячество Питерское влияет.Верхи
      не хотят, а низы не могут. Почему бы Газзаева не поставить
      руководить РФС, а министром спорта поставить достойного
      человека, разбирающегося в спорте.

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      Рейтинг: +38

      Jackman 20 июня 2016, 08:29

      Думаю, человек знает что говорит!
      И результат мы можем наблюдать уже сегодня.
      Нельзя упрекать Леонида Викторовича, он делает всё что может. Особые надежды возлагаются на эту сборную т.к. и тренер русский и игроки могут, если захотят, но похоже с желанием и мотивацией возникают проблемы.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Jackman 20 июня 2016, 09:04

      какое желание какая мотивация(элементарно Ватсон!)у них просто нет мастерства разве есть еще у одной сборной такие игроки как Комбаров или Юсупов а у нас есть разве есть еще натурализованный игрок сильнее нашего немца неужели Мутко не понимает а скорей всего нет потому что нет серого вещества что такого игрока давным давно забрала сборная Германии Такая огромная страна а 11 игроков не могут вырасти такая огромная страна столько богатства а люди живут в нищете а такая маленькая Хорватия а игроков на две сборные хватит Если в стране бардак значит и в футболе тоже а Мутко уже до выборов выбрали а зачем? кому это надо!?

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      Рейтинг: +38

      Jackman > Garrincha58 20 июня 2016, 09:30

      Если смотреть от обратного, то я не думаю, что игроки сборной Уэльса, например, на порядок превосходят игроков нашей сборной по мастерству. Наши умеют играть, просто нужно, чтобы все этого захотели и использовали свои моменты, которые безусловно у них будут. Необходимо, чтобы каждый сыграл по максимуму! Ситуация у нас вполне решаемая, чего не скажешь о группе C. Португальцы, например, так же попали в ситуацию, зависящую от последней игры... так что.. просто смотрим и болеем :)

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