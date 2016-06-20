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Нойштедтер: «Сам знаю и уверен, что могу лучше играть»

20 июня 2016, 06:31
10

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер пообщался с журналистами на тему матча Евро-2016 против Словакии (1:2).

– Ваша реакция на замену в перерыве, и что сказал вам в тот момент Слуцкий?

– Ничего не сказал, просто сообщил, что меняет. Раз тренер так решил, это его полное право. У меня и Головина хорошо сыграть со словаками не получилось. Я сам это понимал.

– Вы самокритичны.

– Так я сам знаю и уверен, что могу лучше играть! Буду дальше хорошо тренироваться, чтобы в следующих матчах попасть в состав.

– Что помешало выступить лучше?

– Может быть, с самого начала захотел слишком многого и сразу. Хотя особых шансов словаки не создали. Пару раз проходили через середину, но после этого по воротам не били, потому что мы располагались на поле хорошо. 0:1 стало шоком для нас. Игра рассыпалась. Пропущенные голы сломали всю нашу систему. Во втором тайме мы оказались перед выбором: все или ничего. Словаки уже вообще ничего не делали.

– Вам сложно сыгрываться с Головиным? Новый и тоже неопытный партнер, новая команда…

– Ну, конечно, я три с половиной недели всего со сборной. Большую часть занятий тренировался как защитник. Потом попал в опорную зону. Эту позицию знаю, но все равно – ведь давно на ней не выступал и вообще с этой командой прежде никогда не играл. К тому же у Словакии была другая тактика, нежели у Англии. Возможно, поэтому в середине у нас не получалось, мы запаздывали.

В то же время понимал, что все не может сразу стать «супер». Может быть, сам слишком много хотел. Но все – от желания как можно больше помочь команде! Буду и дальше стараться изо всех сил.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (10)
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АртурZaСМ
1466393997
Бесят подобного рода высказывания - "знаю и уверен , что могу лучше играть...", ну можешь так играй лучше кто тебе не дает, а если не получается значит не можешь ты лучше играть...
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SSodnek
1466397232
Я тоже знаю, что могу больше работать и зарабатывать... но лень...
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aurora5858
1466397424
Адекват
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yorgenbarenz
1466402543
Молодец! Признался,что попал,как член в рукомойник,когда увидел,что мяч круглый,а не квадратный,как говорил Слуцкий.
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Евгений wolf
1466406642
могу не могу...обязан выйти за сборную и костьми лечь
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Raider26
1466407089
Уродец бля
Ответить
Савелий Суворов
1466408006
вот нахер мы его брали? вот зачем?
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Виталий1
1466408563
В 2008 году после первого матча нашей сборной про Широкова говорили, что путь в сборную ему теперь закрыт навсегда. Ну а блогосфера в форумах излила на него всё своё дерj-мо, которого в ней более, чем достаточно. Ну и результат? Широков стал по праву на несколько лет одним из лучших футболистов страны, капитаном сборной, отсутствие которого на важных играх расценивалось как национальная катастрофа. Так что новый Рома себя ещё покажет! Не сомневаюсь!
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FanatSerj
1466409643
Забавный у нас "наигранный" составчик ))
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ljrljr0505
1466426263
ради Бога, просиди сегодня на лавке. Пусть другие попотеют.
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