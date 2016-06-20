Нойштедтер: «Сам знаю и уверен, что могу лучше играть»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер пообщался с журналистами на тему матча Евро-2016 против Словакии (1:2).

– Ваша реакция на замену в перерыве, и что сказал вам в тот момент Слуцкий?

– Ничего не сказал, просто сообщил, что меняет. Раз тренер так решил, это его полное право. У меня и Головина хорошо сыграть со словаками не получилось. Я сам это понимал.

– Вы самокритичны.

– Так я сам знаю и уверен, что могу лучше играть! Буду дальше хорошо тренироваться, чтобы в следующих матчах попасть в состав.

– Что помешало выступить лучше?

– Может быть, с самого начала захотел слишком многого и сразу. Хотя особых шансов словаки не создали. Пару раз проходили через середину, но после этого по воротам не били, потому что мы располагались на поле хорошо. 0:1 стало шоком для нас. Игра рассыпалась. Пропущенные голы сломали всю нашу систему. Во втором тайме мы оказались перед выбором: все или ничего. Словаки уже вообще ничего не делали.

– Вам сложно сыгрываться с Головиным? Новый и тоже неопытный партнер, новая команда…

– Ну, конечно, я три с половиной недели всего со сборной. Большую часть занятий тренировался как защитник. Потом попал в опорную зону. Эту позицию знаю, но все равно – ведь давно на ней не выступал и вообще с этой командой прежде никогда не играл. К тому же у Словакии была другая тактика, нежели у Англии. Возможно, поэтому в середине у нас не получалось, мы запаздывали.

В то же время понимал, что все не может сразу стать «супер». Может быть, сам слишком много хотел. Но все – от желания как можно больше помочь команде! Буду и дальше стараться изо всех сил.