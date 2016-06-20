Слуцкий: «В матче с Уэльсом многое будет решать характер»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями перед матчем с Уэльсом.

«Встречаются достойные друг друга команды. Все матчи в нашей группе проходят в равной борьбе, так что многое будет решать характер, какие-то нюансы, исполнительское мастерство.

Все матчи на Евро-2016 были с взаимными шансами. Где-то обстоятельства сложились в нашу пользу, как это было против Англии, где-то против. По факту же мы должны выигрывать в заключительном матче, но, думаю, у соперника ситуация не легче. Ему ни в коем случае нельзя проигрывать.

Эффективность наших атакующих действий может и должна быть выше, но не стоит забывать, что этот состав играет вместе совсем недолго. Уверен, сильные индивидуальные качества футболистов обязательно должны воплотиться в командное взаимодействие. Надеюсь, в завтрашней игре мы сможем порадовать болельщиков более качественным футболом, в том числе и в атаке», – заявил Слуцкий.