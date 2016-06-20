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Слуцкий: «В матче с Уэльсом многое будет решать характер»

20 июня 2016, 00:43
43

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями перед матчем с Уэльсом.

«Встречаются достойные друг друга команды. Все матчи в нашей группе проходят в равной борьбе, так что многое будет решать характер, какие-то нюансы, исполнительское мастерство.

Все матчи на Евро-2016 были с взаимными шансами. Где-то обстоятельства сложились в нашу пользу, как это было против Англии, где-то против. По факту же мы должны выигрывать в заключительном матче, но, думаю, у соперника ситуация не легче. Ему ни в коем случае нельзя проигрывать.

Эффективность наших атакующих действий может и должна быть выше, но не стоит забывать, что этот состав играет вместе совсем недолго. Уверен, сильные индивидуальные качества футболистов обязательно должны воплотиться в командное взаимодействие. Надеюсь, в завтрашней игре мы сможем порадовать болельщиков более качественным футболом, в том числе и в атаке», – заявил Слуцкий.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Уэльс Слуцкий Леонид
Комментарии (43)
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GR3S
1466376124
Если нужно убивать, я готов.
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GR3S
1466376154
Пацаны, я рядом.
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GR3S
1466376213
Казнил 8 чехов
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GR3S
1466376256
У меня три медали, восемь швов, и справка
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GR3S
1466376333
Справку в пизду, Я за сельмаш, покажи, я ликвидирую личность с семьёй, всё ровно будет
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GR3S
1466376429
Остался "наградной" свд, им и кормлюсь
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GR3S
1466376722
Иоганн Себастьян Бах, послушайте прелюдии
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Lzz
1466377623
минута славы
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солмон
1466382195
а характера то и нету...
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Kaisla
1466396028
ну что за фигня каждые 2 года ждешь их на чемпионатах смотришь 3 игры и писец((( хоть бы выиграли
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