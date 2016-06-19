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    «Слован» подписал форварда «Краснодара» и смотрит полузащитника «Ростова»

    Форвард Николай Комличенко продолжит свою карьеру в чешском «Словане». Соглашение между клубом и футболистом подписано на год на правах аренды, сообщает официальный сайт «Слована».

    Отметим, Комличенко в прошлом сезоне играл в составе «Краснодара-2», за который провел 24 матча и забил 24 мяча.

    Кроме того, на просмотре в «Словане» находится полузащитник «Ростова» Александр Трошечкин. Решение о его будущем будет принято на следующей неделе.

    Игрок в прошлом сезоне провел 17 матчей в молодежном первенстве и дважды появился на поле в основном составе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2016 22:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 июня 2016, 00:58

      Надеюсь, Коля не затеряется в Чехии и вернётся в Краснодар игроком обоймы

      2
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > vvv246 20 июня 2016, 08:59

      В Чехии. Слован Либерец.

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