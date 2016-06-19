Радимов: «Евсеев думал, что кричит в валлийскую камеру»

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов вспомнил о матче против Уэльса, который состоялся в 2003 году.

«Он запомнился всем, вошел в историю. Особенно после фразы Вадика Евсеева. После игры мы сидели вместе в раздевалке. Включил телефон, увидел кучу эсэмэсок с поздравлениями. Но большинство писало: «Зачем Евсеев кричал это в камеру?!» Спрашиваю: «Вадик, ты что натворил-то?» – «А чего, я вообще ничего не говорил». – «А говорят, что ты крикнул: «Х... вам!» Так, оказалось, он думал, что это валлийская камера! Зато все запомнили, и в сочетании с выходом команды на Евро и его победным голом это было воспринято на ура. Недавно читал автобиографию Евсеева, на презентацию которой – жаль, не смог приехать сам, – присылал видеообращение. И с удовольствием вспоминал те дни и тот матч.

Более тог, перед нынешним Евро его показывали. Прильнул к экрану – так жена начала пилить: «Слышь, это было хрен знает когда! Там хорошее кино показывают про комиссара Коломбо, переключи!» Я перешел к другому телевизору со словами: «Тань, ну дай чуть-чуть посмотреть, ностальгия». Захватило так, что досмотрел до конца», – заявил Радимов.