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Радимов: «Евсеев думал, что кричит в валлийскую камеру»

19 июня 2016, 21:51
8

Экс-игрок сборной России Владислав Радимов вспомнил о матче против Уэльса, который состоялся в 2003 году.

«Он запомнился всем, вошел в историю. Особенно после фразы Вадика Евсеева. После игры мы сидели вместе в раздевалке. Включил телефон, увидел кучу эсэмэсок с поздравлениями. Но большинство писало: «Зачем Евсеев кричал это в камеру?!» Спрашиваю: «Вадик, ты что натворил-то?» – «А чего, я вообще ничего не говорил». – «А говорят, что ты крикнул: «Х... вам!» Так, оказалось, он думал, что это валлийская камера! Зато все запомнили, и в сочетании с выходом команды на Евро и его победным голом это было воспринято на ура. Недавно читал автобиографию Евсеева, на презентацию которой – жаль, не смог приехать сам, – присылал видеообращение. И с удовольствием вспоминал те дни и тот матч.

Более тог, перед нынешним Евро его показывали. Прильнул к экрану – так жена начала пилить: «Слышь, это было хрен знает когда! Там хорошее кино показывают про комиссара Коломбо, переключи!» Я перешел к другому телевизору со словами: «Тань, ну дай чуть-чуть посмотреть, ностальгия». Захватило так, что досмотрел до конца», – заявил Радимов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Евсеев Вадим Радимов Владислав
Комментарии (8)
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sochi-2013
1466362594
Завтра этих слов жду от Смолова. Только уж наверняка валлийцам.))
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Ral13
1466363288
Хочу повторения истории завтра!!!
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isa361
1466370670
ну что... Вперед на подвиги!!!
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kotmyshka
1466370738
А почему по-русски?
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serega86ru
1466380504
не чем гордится!!! такое выкрикнуть только быдло могло (Евсеев) !!! и пол Европы думало что в России идиоты живут!!
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sour12
1466389984
надеюсь у каждого будет повод крикнуть подобное =))))))
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1466408953
Вроде, недавно было, а многие не помнят или не знают предыстории. А ведь до этой игры был еще один матч, во время которого валлийцы дали нам хороший повод для столь эмоционального ответа. Сейчас такого нет, а орать без причины, как известно...
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