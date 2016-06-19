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    Тарханов: «Чтобы победить Уэльс, России нужно создать хорошую среднюю линию»

    Известный российский специалист, главный тренер болгарской «Славии» Александр Тарханов рассказал о своих ожиданиях от матча сборной России против сборной Уэльса в третьем туре группового этапа Евро-2016.

    «Чтобы победить, нужно создать хорошую среднюю линию, потому что в двух матчах средняя линия у нас не играла. Нужны организаторы – Глушаков, Широков, Мамаев. И Шатов, если он будет действовать в середине поля с Широковым, хотя он и фланговый игрок. И Смолова надо использовать как центрального нападающего. В центре вполне могут сыграть Глушаков и Мамаев с Широковым. Я бы играл в два инсайда с одним нападающим. И надо ставить в состав Мамаева со Смоловым, играющих в одном клубе.

    Не важно, сколько будет нападающих. Мы действовали в три форварда, но не забили. Все игроки средней линии должны участвовать в атаке. А на острие должны играть Смолов или Дзюба. И навязывать верховую борьбу, потому что ясно – соперник будет обороняться большими силами. Особого пространства у нас не будет, нужны футболисты, умеющие играть на подборе и открываться под Дзюбу. Возможен и вариант с двумя форвардами, один из которых будет играть в оттяжке.

    Козыри Уэльса? Организация игры, огромная самоотдача и четкая игра в обороне. Они и сборной Англии ведь не уступали, по большому счету. И, естественно, есть игрок, который в одиночку может решить исход игры – Бэйл. И также Рэмси. Прогноз? Поставлю на нашу победу – 2:1. Думаю, что могут забить, как и организовать голевую атаку, и Мамаев, и Широков», – сказал Тарханов.

    Источник: Р-Спорт

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    19.06.2016 15:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 июня 2016, 19:25

      Если будет опять Головин и "немец" в центре поля, то нужно покупать билеты домой!

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 19 июня 2016, 18:08

      Уэльс - бегущая и думающая команда, с огромной самоотдачей и взаимовыручкой, нашим игрокам, в данном состоянии и с данным "гениальным" тренером, до них ой как далеко. Естественно надеемся на русский авось, хотя боюсь и авось не прокатит.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июня 2016, 17:04

      Уэльс будет первым номером играть, с чего вдруг им в обороне закрываться? Наша сборная самая безобидная на Евро, этих раков давно уже никто не боится.

      3
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      Рейтинг: +407

      18JG 19 июня 2016, 15:37

      Надеюсь, Леонид Викторович не поставит в этот раз пиздюка-Головина, который в матче со словаками изучал конструкцию стадиона.

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