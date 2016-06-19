«Лацио» не хочет отпускать Кандреву в «Интер» за 16 миллионов

«Лацио» отказался продавать полузащитника Антонио Кандреву в «Интер» за 16 миллионов евро. Как сообщает источник, «орлы» отклонили официальное предложение черно-синих и хотят получить за трансфер игрока минимум 25 миллионов.

Отмечается, что 29-летний итальянце является главной трансферной целью миланцев. Главный тренер «Интера» Роберто Манчини лично заинтересован в переходе футболиста. Также определенный интерес к хавбеку сборной Италии проявляет «Челси».

В минувшем сезоне Кандрева в 44 матчах за «Лацио» забил 12 мячей и отметился пятью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 23 миллиона евро.