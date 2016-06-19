Семак и Бирюков останутся в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу определился с тренерами, которые будут помогать ему в работе по ходу нового сезона.

В штаб петербуржцев вошли Александр Спиридон, итальянцы Карло Николини и Массимо Уголини, а также массажист Виктор Хексан. Работу с командой продолжат тренер вратарей Михаил Бирюков и Сергей Семак, который вернется в расположение «Зенита» после чемпионата Европы.



Спиридон и Николини уже работают с сине-бело-голубыми в Санкт-Петербурге, Хексан и Уголини присоединятся к команде в ближайшее время.

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