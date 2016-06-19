Швейцария и Франция поспорят за первую строчку группы А

19 июня пройдет поединок третьего тура группового этапа Евро-2016, в котором хозяйка турнира сборная Франции на стадионе «Парк де Пренс» в Лилле сыграет с командой Швейцарии. Подопечные Дидье Дешама ранее провели два тяжелых матча, в которых сумели выиграть у своего соперника лишь на последних минутах. Швейцарцам же, победившим в первой игре албанцев, во второй встрече с Румынией оставалось довольствоваться лишь ничьей. Сегодняшний поединок обещает быть интересным, так как победившая команда гарантированно займет первое место в группе А.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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