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Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)
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Швейцария - Франция

19.06.2016, Воскресенье, 22:00 мск Лилль, стадион Пьер Моруа Трансляция: Матч ТВ Чемпионат Европы, 3 тур Швейцария - Франция
Чемпионат мира 2014, группа E
2 тур
20 июня, пятница 23:00 Швейцария 2:5 Франция
Чемпионат мира 2006, группа G
1 тур
13 июня, вторник 20:00 Франция 0:0 Швейцария
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 3 2 1 0 4:1 +3 7
2. Швейцария 3 1 2 0 2:1 +1 5
3. Албания 3 1 0 2 1:3 -2 3
4. Румыния 3 0 1 2 2:4 -2 1
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    Рейтинг: -46

    kurskih 20 июня 2016, 13:42

    Голов не забили, зато обстучали перекладину, порвали 4 или 5 маек у швейцарцев и раздербанили один мяч. Нормально так ;)

    -1
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    Рейтинг: +221

    ГераХэвиЛОКО 20 июня 2016, 05:42

    Вот натурализация в Швейцарии. Всего 3 коренных швейцарца в старте

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    Рейтинг: +9416

    ufos73 19 июня 2016, 23:40

    Ничья их полностью устраивает...

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 19 июня 2016, 18:21

    Ничья

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    Рейтинг: +11

    ruslan2000 19 июня 2016, 18:11

    Франция вперёд

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