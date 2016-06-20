Швейцария - Франция

Голов не забили, зато обстучали перекладину, порвали 4 или 5 маек у швейцарцев и раздербанили один мяч. Нормально так ;)
|2 тур
|20 июня, пятница
|23:00
|Швейцария
|2:5
|Франция
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|3
|2
|1
|0
|4:1
|+3
|7
|2.
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|2:1
|+1
|5
|3.
|Албания
|3
|1
|0
|2
|1:3
|-2
|3
|4.
|Румыния
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
Голов не забили, зато обстучали перекладину, порвали 4 или 5 маек у швейцарцев и раздербанили один мяч. Нормально так ;)
Вот натурализация в Швейцарии. Всего 3 коренных швейцарца в старте
Ничья их полностью устраивает...
Ничья
Франция вперёд