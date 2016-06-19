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    Проничев: «Видно, что Луческу хороший и опытный тренер»

    Нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев поделился впечатлениями от тренировок под руководством нового главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

    «Видно, что он хороший и опытный тренер, дал много новых упражнений: на физику и с мячом. Еще удачно их сочетает. Думаю, футболистам пока все нравится.

    Какой футбол он собирается прививать? Атакующий с быстрыми передачами и переходом из обороны в атаку и большим владением мяча», – сказал Проничев.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.06.2016 09:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7797

      BarStep 19 июня 2016, 10:02

      Вы зачем себя уговариваете, - Луческу не для Зенита. Ваша тема Боаш и ему подобные

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