Проничев: «Видно, что Луческу хороший и опытный тренер»

Нападающий «Зенита» Максимилиан Проничев поделился впечатлениями от тренировок под руководством нового главного тренера сине-бело-голубых Мирчи Луческу.

«Видно, что он хороший и опытный тренер, дал много новых упражнений: на физику и с мячом. Еще удачно их сочетает. Думаю, футболистам пока все нравится.

Какой футбол он собирается прививать? Атакующий с быстрыми передачами и переходом из обороны в атаку и большим владением мяча», – сказал Проничев.