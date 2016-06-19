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    Дешам: «В матче со Швейцарией нас ждет открытый футбол»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа Евро-2016 с командой Швейцарии.

    «Я могу перекроить состав. В моем распоряжении все имеющиеся в заявке игроки, но надо принять во внимание множество факторов. Надо выбрать такой состав, чтобы занять первое место в группе. Это наша задача.

    Полагаю, благодаря стилю игры швейцарцев у нас будет больше свободы действий. Играть против супероборонительных команд всегда тяжело. Сборная Швейцарии же любит и умеет играть в футбол, так что нас ждет открытый матч.

    Димитри Пайе очень много работал, а сейчас пожинает плоды. Существуют футболисты, которые решают исход матчей. Индивидуальное мастерство имеет большое значение, но куда важнее умение быть значимой частью коллектива и боевой настрой. Но мне очень приятно все, что сейчас происходит с Пайе. И он это полностью заслужил», – сказал Дешам.

    Источник: УЕФА

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    19.06.2016 07:26
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