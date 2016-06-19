Роналду повторил достижение ван дер Сара и Тюрама

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Австрии (0:0).

Это игра стала для него 16-й на чемпионатах Европы – столько же, как у Эдвина ван дер Сара и Лилиана Тюрама. Если Роналду выйдет на поле в матче против сборной Венгрии, то станет единоличным обладателем этого рекорда.

Среди действующих футболистов ближайшим преследователем Роналду является Джанлуиджи Буффон, на счету которого 15 выходов на поле в матчах Евро.