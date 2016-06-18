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    Евро-2016. Венгрия вырвала ничью у Исландии благодаря автоголу Саеварссона

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии и команда Венгрии сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола забили игроки исландской сборной: Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный российским арбитром Сергеем Карасевым, а в концовке встречи Биркир-Мар Саеварссон поразил собственные ворота.

    Напомним, в этой группе выступают также Португалия и Австрия, которые свой матч начнут в 22:00.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

    Исландия – Венгрия – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Гильфи Сигурдссон (с пенальти), 40; 1:1 – Саеварссон ( в свои ворота), 88.

    Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Халлфредссон, 66), Бьярнасон, Сигторссон (Гудьонсен, 84), Бедварссон (Финнбогасон, 69).

    Венгрия: Кирай, Лэнг, Гузмич, Юхас (Салаи, 84), Кадар, Гера, Надь, Кляйнхайзлер, Джуджак, Пришкин (Беше, 66), Штибер (Николич, 65).

    Предупреждения: Гудмундсссон, 42; Финнбогасон, 75; Саеварссон, 77; Кадар, 81; Кляйнхайзлер, 83; Надь, 90+1.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 20:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 18 июня 2016, 21:39

      К матчу Исландия – Венгрия.
      Муж-футболист вернулся к супруге домой после матча.
      - Ну как дела?
      - Забил сегодня оба мяча…
      - Поздравляю с победой!
      - Да поздравлять не с чем… Счёт 1:1.

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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 18 июня 2016, 21:36

      Такие увлекательные матчи очень помогают отвлечься от грустных мыслей про росфутбол Слуцкого периода. Когда феерят испанцы, как вчера, или бельгийцы, как сегодня, подсознание говорит: - А вот наши так не умеют. А когда эти команды на том же уровне мастерства, что и Россия со Словакией, но куда более интересно бьются, подсознание молчит.

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