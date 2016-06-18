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    Евсеев: «С Уэльсом будет очень тяжело»

    Экс-футболист сборной России Вадим Евсеев оценил шансы российской команды на победу в заключительном матче группового этапа Евро-2016 с Уэльсом.

    «Видел концовку матча Уэльс – Англия. Но о сборной Уэльса представление имею. Видел, например, последний контрольный матч накануне чемпионата Европы – против шведов. Выиграли те легко – 3:0, могли еще забить. У Уэльса две звезды, а остальные работяги? Хм… Между прочим, эти «работяги» в английской лиге играют! А из России туда давно никого не приглашают. Так что с Уэльсом будет очень тяжело. Бэйл, конечно, выделяется. Вон, уже два гола со стандарта положил. Нашим ребятам нужно помнить об этом, стараться не фолить вблизи штрафной.

    Есть ли у нынешнего Уэльса, что-то общее с командой 2003 года? Нет. Тогда была схема 4-5-1. Теперь – 5-3-2. Отмечу четкую организацию игры в обороне. Каждый футболист знает свой маневр. В матче с Уэльсом главное — верить в себя. Сохранять спокойствие. Быть единым коллективом. Хорошо, что у нас нет вариантов. С Уэльсом надо играть на победу», — сказал он.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2016 07:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 18 июня 2016, 18:53

      со Словакией думали будет легко(((( а уж Уэльс.....

      0
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      Рейтинг: +185

      Edward52 18 июня 2016, 11:46

      Такая сборная России априори не может выиграть у Уэльса в футбол. Дилетанты с длинными языками и в бутсах.

      2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 18 июня 2016, 11:28

      надежды мало х.. вам кричать некому да и силёнок нет у половины команды.. нападение всё без мозга тупое

      1
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 июня 2016, 11:05

      Надежды мало

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 18 июня 2016, 11:02

      а с кем легко будет? назовите 1 сборную, которую без проблем обыграют)

      0
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      Рейтинг: +71

      PoMka31 > diadushka 18 июня 2016, 11:24

      фареры может

      4
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      Рейтинг: +319

      семенчик 18 июня 2016, 10:38

      Ещё как тежело!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 июня 2016, 08:55

      По моему еле выговаривает наш красно слов.

      0
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      Рейтинг: +150

      Бмв525 18 июня 2016, 08:20

      Просто обыграйте и всё...)

      0
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 18 июня 2016, 07:21

      А с другими было легко?

      0
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