Евсеев: «С Уэльсом будет очень тяжело»

Экс-футболист сборной России Вадим Евсеев оценил шансы российской команды на победу в заключительном матче группового этапа Евро-2016 с Уэльсом.



«Видел концовку матча Уэльс – Англия. Но о сборной Уэльса представление имею. Видел, например, последний контрольный матч накануне чемпионата Европы – против шведов. Выиграли те легко – 3:0, могли еще забить. У Уэльса две звезды, а остальные работяги? Хм… Между прочим, эти «работяги» в английской лиге играют! А из России туда давно никого не приглашают. Так что с Уэльсом будет очень тяжело. Бэйл, конечно, выделяется. Вон, уже два гола со стандарта положил. Нашим ребятам нужно помнить об этом, стараться не фолить вблизи штрафной.



Есть ли у нынешнего Уэльса, что-то общее с командой 2003 года? Нет. Тогда была схема 4-5-1. Теперь – 5-3-2. Отмечу четкую организацию игры в обороне. Каждый футболист знает свой маневр. В матче с Уэльсом главное — верить в себя. Сохранять спокойствие. Быть единым коллективом. Хорошо, что у нас нет вариантов. С Уэльсом надо играть на победу», — сказал он.