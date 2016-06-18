Серия сборной Испании без пропущенных мячей на ЧЕ достигла семи матчей

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Испании обыграла команду Турции со счетом 3:0.

Эта игра стала для испанцев седьмой подряд на чемпионатах Европы, в которой им удалось отстоять свои ворота.

В последний раз сборная Испании на континентальном первенстве пропускала в первой встрече Евро-2012 против команды Италии (1:1). Остальные пять матчей на том турнире испанцы отыграли на ноль.

На Евро-2016 Испания не пропустила в матчах с Чехией (1:0) и Турцией, доведя серию до семи встреч и 690 минут.

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