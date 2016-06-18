Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия сборной Испании без пропущенных мячей на ЧЕ достигла семи матчей

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Испании обыграла команду Турции со счетом 3:0.

    Эта игра стала для испанцев седьмой подряд на чемпионатах Европы, в которой им удалось отстоять свои ворота.

    В последний раз сборная Испании на континентальном первенстве пропускала в первой встрече Евро-2012 против команды Италии (1:1). Остальные пять матчей на том турнире испанцы отыграли на ноль.

    На Евро-2016 Испания не пропустила в матчах с Чехией (1:0) и Турцией, доведя серию до семи встреч и 690 минут.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2016 01:55
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 июня 2016, 07:45

      Приятная серия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 18 июня 2016, 07:23

      круть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 18 июня 2016, 07:21

      Просто у них Акинфеева в воротах нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 18 июня 2016, 06:13

      Все хорошее когда-то заканчивается.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11