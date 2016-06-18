Дель Боске: «Мы достигли своей первой цели»

Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Турции (3:0).

«Сегодня мы достигли своей первой цели – квалифицироваться в раунд плей-офф. Мы хорошо провели игру, контролируя ее на протяжении всех 90 минут.

До этого нам было тяжело забивать на этом турнире, но сегодня мы забили сразу три гола. Теперь нам нужно заняться третьим и последним матчем в группе – встречей с Хорватией.

Тяжело сравнивать эту команду с теми, которые стали чемпионами Европы в 2008 и 2012 годах. Многие лучшие испанские футболисты уже закончили карьеры. У каждого турнира – своя правда. В идеале нужно в каждой игре быстро брать все под контроль, и игроки это отлично понимают. Мы не переживаем», – сказал Дель Боске.