Ракитич: «Поведение болельщиков – позор. У меня нет слов»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич прокомментировал инцидент, случившийся в концовке матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Чехии (2:2). Напомним, игра была прервана из-за беспорядков, устроенных хорватскими болельщиками.

«То, что сделали болельщики – это позор. У меня нет слов, чтобы описать это.

Что касается самой игры, то мы были лучше соперника и поэтому разочарованы ничейным исходом. Теперь будем готовиться к следующему матчу», – приводит слова Ракитича Deutsche Welle.