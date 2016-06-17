Агент: «Жемалетдинов хочет играть в «Локомотиве», пока клуб не особо двигается»

Агент нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в «Рубине».

– Я не знаю, откуда пошла эта информация, кому это нужно. Парень является футболистом «Локомотива».

– Когда заканчивается его контракт с «Локо»?

– Не могу сказать. Это внутренняя информация. Она ни к чему. У него действующий контракт с «Локомотивом». Наверное, клуб сделает ему какое-то предложение, будет пытаться договориться.

– Он никуда не собирается уходить?

– Но вы же знаете, какая судьба у футболиста. Все может быть. Парень очень хочет остаться в этой команде. Играть и прогрессировать. Он воспитанник «Локо» с 5 лет. Если вдруг что-то произойдет, на то будут веские обстоятельства, я думаю. Локомотивский парень. Он не смотрит – ни в право, ни влево.

– «Локомотив» пока не предлагал ему новый контракт?

– Пока клуб особо не двигается. Парень вообще ни о чем не думает. Он тренируется и хочет играть в «Локомотиве». Рифат – воспитанник и настоящий локомотивский футболист, – сказал Шпинев.