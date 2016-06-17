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  • Агент: «Жемалетдинов хочет играть в «Локомотиве», пока клуб не особо двигается»

Агент: «Жемалетдинов хочет играть в «Локомотиве», пока клуб не особо двигается»

17 июня 2016, 20:31
5

Агент нападающего «Локомотива» Рифата Жемалетдинова Вадим Шпинев прокомментировал информацию о том, что его клиент продолжит карьеру в «Рубине».

– Я не знаю, откуда пошла эта информация, кому это нужно. Парень является футболистом «Локомотива».

– Когда заканчивается его контракт с «Локо»?

– Не могу сказать. Это внутренняя информация. Она ни к чему. У него действующий контракт с «Локомотивом». Наверное, клуб сделает ему какое-то предложение, будет пытаться договориться.

– Он никуда не собирается уходить?

– Но вы же знаете, какая судьба у футболиста. Все может быть. Парень очень хочет остаться в этой команде. Играть и прогрессировать. Он воспитанник «Локо» с 5 лет. Если вдруг что-то произойдет, на то будут веские обстоятельства, я думаю. Локомотивский парень. Он не смотрит – ни в право, ни влево.

– «Локомотив» пока не предлагал ему новый контракт?

– Пока клуб особо не двигается. Парень вообще ни о чем не думает. Он тренируется и хочет играть в «Локомотиве». Рифат – воспитанник и настоящий локомотивский футболист, – сказал Шпинев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Жемалетдинов Рифат
Комментарии (5)
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ФК Зенит всея Руси
1466186102
Пятое подряд сообщение о Жемалетдинове. И с каждым -- Локомотив выглядит всё непригляднее и непригляднее. Если в первой статье на меня напустился локомотивщик с упрёками, что Зенит по его мнению недостаточно много Титулов выигрывает - то теперь уже попрятался и сидит себе тихохонько. Ведь не получается обвинить посторонних -- в той грязи, что происходит между Жемалетдиновым и Локомотивом. Клуб очевидно облажался.
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ljrljr0505
1466194676
Кирилл Котов: ...Однако Жемалетдинов выбрал другую команду, а именно «Рубин». Нам известно, какие условия были ему там предложены. По нашему мнению, это неадекватные деньги для совсем еще молодого футболиста, который провел всего несколько матчей в Премьер-лиге. Жемалетдинов вправе покинуть «Локомотив», воспользовавшись опцией самовыкупа. Очень жаль, что он выбрал большие деньги, а не родной клуб, в который пришел пятилетним мальчиком». Это официальное заявление. и кому после этого верить? Агенту футболиста или зятю Смородины???
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Диктор
1466198555
Трепло ты -а не агент.
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XaXatyn
1466205255
Появился отличный свой игрок , походу потеряем ! Какое то говно твориться в ЛОКО ! Очень это не хорошо.
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footballforeverNN
1466358449
все говно от агентов, делают деньги из воздуха...мрази
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