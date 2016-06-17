Сантуш: «Смешно говорить о честной игре. Исландцы обижали Роналду и Пепе все 90 минут»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал слова Криштиану Роналду, сказанные футболистом после матча первого тура группового этапа Евро-2016 против команды Исландии (1:1). Напомним, Роналду выразил недовольство стилем игры исландцев и их манерой праздновать гол..

«Иногда разговоры о честной игре кажутся мне смешными.

У нас в Португалии говорят, что бесчувственный человек не может быть по-настоящему хорошим.

На протяжении 90 минут матча тренер и игроки Исландии обижали и оскорбляли Роналду и Пепе. После такого любой бы ответил в очень эмоциональной манере.

Всегда нужно играть честно – мы так и делаем. На послематчевой пресс-конференции я ничего не комментировал, не делал никаких заявлений и никого не провоцировал. Но я не думаю, что нужно следовать принципам честной игры по отношению к тем, кто сам их не придерживается.

В смысле желтых карточек мы сыграли образцово», – сказал Сантуш.