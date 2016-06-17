Орлов: «Зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней команды»

История с российским гражданство Нойштедтера какая-то мутная. Оформлено за день указом Путина без прохождения всех официальных этапов и без сдачи языкового экзамена, который обязателен даже для знающих русский, если у них нет российского или советского школьного аттестата (у Романа его конечно нет). Да еще и ставят в основу сборной без обкатки в товарняках. Хотя играл он в Шальке не так чтобы очень, как и вся эта команда, кроме Дракслера. Что же за блат у этого парня? Не дружит ли с Миллером его отец?
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу игры сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, что подопечные Леонида Слуцого сыграли вничью с Англией (1:1) и уступили Словакии (1:2).
– Давайте об игре сборной России. Есть ли свет в конце тоннеля?
– С выходом на замену Мамаева, Глушакова, Широкова появилась осмысленная игра впереди. А до этого… Французские коллеги тут заметили, что наша команда медленно двигается. И это справедливая ремарка. Человек отдал пас и стоит, ждет чего то… А почему бы не открыться? Какого-то слаженного механизма нет. Картинка не вырисовывается. И, конечно, тренер не угадал с составом.
– Имеете в виду Нойштедтера и Головина?
– Ну конечно! Вот скажите мне, зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней немецкой команды. Чем он принципиально отличается от российских футболистов этого амплуа?
– Регулярно играет в чемпионате Германии.
– В «Баварии"? Или, может быть, в Дортмунде? «Шальке», насколько я помню, давно ничего не выигрывает. Поэтому и победную психологию он не может привнести в нашу национальную команду. Если уж натурализовывать, то звезду европейского уровня.
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