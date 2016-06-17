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    Орлов: «Зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней команды»

    Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение по поводу игры сборной России на чемпионате Европы во Франции. Напомним, что подопечные Леонида Слуцого сыграли вничью с Англией (1:1) и уступили Словакии (1:2).

    – Давайте об игре сборной России. Есть ли свет в конце тоннеля?

    – С выходом на замену Мамаева, Глушакова, Широкова появилась осмысленная игра впереди. А до этого… Французские коллеги тут заметили, что наша команда медленно двигается. И это справедливая ремарка. Человек отдал пас и стоит, ждет чего то… А почему бы не открыться? Какого-то слаженного механизма нет. Картинка не вырисовывается. И, конечно, тренер не угадал с составом.

    – Имеете в виду Нойштедтера и Головина?

    – Ну конечно! Вот скажите мне, зачем в сборную пригласили Нойштедтера? Обычный игрок средней немецкой команды. Чем он принципиально отличается от российских футболистов этого амплуа?

    – Регулярно играет в чемпионате Германии.

    – В «Баварии"? Или, может быть, в Дортмунде? «Шальке», насколько я помню, давно ничего не выигрывает. Поэтому и победную психологию он не может привнести в нашу национальную команду. Если уж натурализовывать, то звезду европейского уровня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 16:53
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 17 июня 2016, 23:12

      История с российским гражданство Нойштедтера какая-то мутная. Оформлено за день указом Путина без прохождения всех официальных этапов и без сдачи языкового экзамена, который обязателен даже для знающих русский, если у них нет российского или советского школьного аттестата (у Романа его конечно нет). Да еще и ставят в основу сборной без обкатки в товарняках. Хотя играл он в Шальке не так чтобы очень, как и вся эта команда, кроме Дракслера. Что же за блат у этого парня? Не дружит ли с Миллером его отец?

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      Рейтинг: +137

      tanis 29 > Вомбат 18 июня 2016, 21:27

      Он родился в России

      0
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      Рейтинг: +185

      Edward52 17 июня 2016, 22:42

      Дело не в тренере, а в психологии и понтах наших футболистов, которые сами по себе средненькие, но с большим самомнением. А играть то не умеют, да и не горят желаньем делать это.

      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 17 июня 2016, 19:43

      Средненький игрок, как и вся наша сборная.

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      Рейтинг: +332

      семечкин 17 июня 2016, 19:42

      Хидинга нет, Капелы тоже.... как же выезжать без нерусских на соревнования?????
      вот и взяли...
      и ещё он балаболит на трёх языках, а значит может давать интервью всем еврожурналюшкам, кстати, весьма преуспел ещё до дебюта в сборной напиздЕть почти как Дзюба)))

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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 17 июня 2016, 19:10

      Епта вы глупые что ли... сторонники Нойштедтера ... какая нахер разница где он играл весь сезон.....он не Роналду и не Месси.... и от его одного действия матч не перевернется.... если он не игрок нападения, то ему сыгранность необходима.да и форварду она нужна.... а уж в сборной нужна огромная сыгранность... это пля как в часовой механизм российских часов пихать немецкую шестеренку , никак не подогнанную по размеру... Работать не будут часы , даже если все будут орать что в немецких часах эта шестеренка роскошно работала...

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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 17 июня 2016, 18:58

      все уже в отпуске головами с пивом на пляжах, какой престиж страны вы о чем!

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      Рейтинг: +939

      Riot Zero 17 июня 2016, 18:28

      Я, не пойму, что в сборной делает Слуцкий. (Г. Орлов).

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Riot Zero 17 июня 2016, 19:04

      Это когда он такое сказал???

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 июня 2016, 18:15

      Полностью согласен с Орловым по поводу того , что не двигаются нихр.на на поле игроки стоят и ждут мяча на блюдечке ... и по поводу Нойштедтера тоже согласен. После первой игры с англичанами всё с ним ясно было... обычный игрок коих полно в РФПЛ..., заменяющий его Глушаков на 2 головы сильнее... куда смотрит Слуцкий я вообще не пойму...

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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > АртурZaСМ 17 июня 2016, 18:26

      Прочитал новость и первая мысль, полностью согласен,прочитал первый комент и снова полностью согласен)

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 июня 2016, 18:15

      все нормально все хорошо я лично очень рад за наш футбол которого нет зато есть Мутко спорт уже уничтожил теперь и футбол доканает

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 17 июня 2016, 18:02

      a koqo vzyat?

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