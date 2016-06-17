Канчельскис: «Сборная России два матча проводила в меньшинстве»

как бы не играл Кокорин, но с ним хотя бы можно надеяться,что "холостой" патрон может выстрелит пыжом...
а вот Дзюба- патрон без капсюля и если и залетит что-то от него, то только рикошет.... это Халк его научил так "играть"...
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подверг критике игру нападающего национальной команды Александра Кокорина в первых двух матчах Евро-2016 против Англии и Словакии.
«На протяжении двух матчей мы играли в меньшинстве, потому что Кокорин не играл, он был статистом на футбольном поле. Как может нападающий за две встречи ни разу не пробить в створ ворот? Мы действительно играли вдесятером, а это очень сложно.
Я бы не стал ставить его на игру с Уэльсом. В этом поединке нам необходимо играть в атакующий футбол, с двумя нападающими – Смолов-Дзюба. Мне также непонятно, почему пара Смолов-Мамаев не играет вместе в сборной, зато играет молодой парень Головин«, – сказал Канчельскис.