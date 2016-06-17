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    Канчельскис: «Сборная России два матча проводила в меньшинстве»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис подверг критике игру нападающего национальной команды Александра Кокорина в первых двух матчах Евро-2016 против Англии и Словакии.

    «На протяжении двух матчей мы играли в меньшинстве, потому что Кокорин не играл, он был статистом на футбольном поле. Как может нападающий за две встречи ни разу не пробить в створ ворот? Мы действительно играли вдесятером, а это очень сложно.

    Я бы не стал ставить его на игру с Уэльсом. В этом поединке нам необходимо играть в атакующий футбол, с двумя нападающими – Смолов-Дзюба. Мне также непонятно, почему пара Смолов-Мамаев не играет вместе в сборной, зато играет молодой парень Головин«, – сказал Канчельскис.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 15:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +332

      семечкин 17 июня 2016, 19:55

      как бы не играл Кокорин, но с ним хотя бы можно надеяться,что "холостой" патрон может выстрелит пыжом...
      а вот Дзюба- патрон без капсюля и если и залетит что-то от него, то только рикошет.... это Халк его научил так "играть"...

      2
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      Рейтинг: +15

      Дульдурга 17 июня 2016, 17:42

      такое впечатление что Головина пытаются продать через Евро....

      5
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      Рейтинг: +13

      alex742 17 июня 2016, 16:48

      не партесь парни.все будет хорошо!выиграем мы этот уэльььс любым составом!!!они могут собраться когда отступать уже не куда!это же наша Россия)))всегда так было!ОЛЕ Россия)))

      -2
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      ...
      Рейтинг: +17

      misha_perm > alex742 17 июня 2016, 16:56

      Всегда, это с греками в 2012? Со Словенией в 2009? С Алжиром на ЧМ и т.д.

      7
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      Рейтинг: +13

      alex742 > misha_perm 17 июня 2016, 17:03

      на ЕВРО всё будет хорошо!вспомните меня потом и поднимете бокал!

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 > misha_perm 17 июня 2016, 18:26

      С Камеруном в 1994 )))

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > alex742 17 июня 2016, 18:31

      Так уже говорили предшествующие семьсот сорок один alex.

      -1
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      Рейтинг: +17

      Синий слон > alex742 17 июня 2016, 18:43

      Что-то сомнения есть. Гамшика хватило, отчего не хватит Бэйла?

      0
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 июня 2016, 16:28

      Да команда ваще никакая,хватит уже друг друга обвинять

      3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 17 июня 2016, 16:13

      Бред

      -2
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 17 июня 2016, 16:11

      На самом деле вдевятером, так как немец и Головин каждый были не более, чем половинкой игрока.

      3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июня 2016, 16:07

      Головин играет в сборной потому, что он игрок Цска, вот и все объяснение.

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