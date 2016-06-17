Погба: «Мой жест журналисты обернули скандалом»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба оправдался за свой непристойный жест, который он показал во время празднования гола Димитри Пайе в матче с Албанией (2:0).

«Это празднование гола Пайе журналисты обернули скандалом. Хочу заявить о том, что, как бы ни интерпретировали мой жест, у меня не было умысла адресовать его кому-то или пытаться кому-то отомстить.

Я лишь безумно радовался голу, повернулся к трибуне, где находились мои мама и братья, и по традиции поднял вверх сжатые кулаки», – сказал Погба.