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    Турция постарается взять первые очки в матче с Испанией

    В 2004 году – до того, как испанцы выиграли два Евро подряд – они тоже начали турнир с победы, но затем уступили португальцам и не вышли из группы. В ближайшем поединке команда дель Боске постарается сыграть очень аккуратно и сделать все для победы, а не играть чемпионскими мускулами. Испания не уступала Турции с марта 1954 года и явно не хочет повторения того матча.

    Турки, как и все остальные, прекрасно осознают, что Испания любит и умеет подолгу владеть мячом, тем более что в ее составе собраны лучшие распасовщики мира. Команда Терима должна быть готова к огромным объемам беговой работы. Также нужно использовать малейшую возможность для контратак и очень бережно относиться к голевым моментам – только так можно зацепиться за очки. Заработать их, безусловно, нелегко, однако после поражения от Хорватии недостатка мотивации у турок не будет, это точно.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2016 21:06
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +627

      Xiko 17 июня 2016, 23:15

      Смотрю плохо стараются

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 июня 2016, 21:22

      Испания выиграет,и забьют больше 2 голов на обе команды

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 17 июня 2016, 21:13

      хуй туркам а не очки. в очко получат сегодня

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 17 июня 2016, 12:41

      Гнилой и гнусный по жизни народ ничего не заслуживает!!! Испания Вперед!!!

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 17 июня 2016, 12:15

      Турции слабо.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 июня 2016, 10:55

      это вряд ли

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 17 июня 2016, 09:51

      Есть желание, это хорошо....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июня 2016, 09:40

      Турки, валите за Украиной!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1893

      lek! 17 июня 2016, 09:31

      Тяжко будет .

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 17 июня 2016, 09:22

      Такой чемпионат, что нулевочку легко раскатают

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