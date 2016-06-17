Погребняк: «Шансы выйти в 1/8 финала Евро-2016 у сборной России огромные»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2016. Отметим, что на данный момент российская национальная команда занимает в квартете В последнее место, имея в активе одно очко.

«Считаю, что шансы выйти в 1/8 финала огромные. Кого бы я хотел видеть в основном составе? Хм, этот футболист не вошел в состав сборной. Имен называть не стану, пусть это будет загадкой. Что касается других участников, в этот раз много сильных команд», – сказал Погребняк.

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