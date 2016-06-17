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  • Погребняк: «Шансы выйти в 1/8 финала Евро-2016 у сборной России огромные»

Погребняк: «Шансы выйти в 1/8 финала Евро-2016 у сборной России огромные»

17 июня 2016, 00:27
30

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк оценил шансы сборной России на выход из группы на Евро-2016. Отметим, что на данный момент российская национальная команда занимает в квартете В последнее место, имея в активе одно очко.

«Считаю, что шансы выйти в 1/8 финала огромные. Кого бы я хотел видеть в основном составе? Хм, этот футболист не вошел в состав сборной. Имен называть не стану, пусть это будет загадкой. Что касается других участников, в этот раз много сильных команд», – сказал Погребняк.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Динамо Россия Погребняк Павел
Комментарии (30)
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acer2003
1466113285
Когда уже покажете игру, а то только подсчёты и шансы.Чушь всякая, играть надо
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арейская
1466117799
Огромные? Офигеть... Погребняк, надень очки или внятно скажи где они, эти шансы?
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niarmed311082
1466118190
Да не против мы против Головина.. Миранчука и прочих .пусть играют..Неужели вы реально верите, что с такой игрой сборной что то светит дальше даже если выйдем из группы... что изменит этот матч плэйоффа допустим против той же Франции.. в котором нам просто мячей 5 накидают безответных и опозорят ..неужели непонятно что наша старая проверенная гвардия уже не может добиваться успехов(да и раньше не особо то могла)..Ну не могут два брата Березуцких до пенсии тащить допустим ту же оборону... То есть надо определиться... или мы хотим максимально до последнего иметь проверенных пенсионеров на поле и проигрывать всем по 0-1 и 1-2.... или хотим наигрывать таки костяк из молодежи который пришел бы на смену им... и пожинать плоды как сейчас делает сборная Франции та же...Играть старичками можно когда у тебя старички уровня мирового.... а сливать нашими полузвездами невероятно глупо... давно пора вызывать в сборную только талантливую молодежь... а причина того ,что этого не происходит - только одна... к сожалению это мы с вами....ну не конкретно мы ...но начинается все с нас.. при любом поражении - глобальная обструкция... уроды...дебилы.. и т.д. В итоге - тренер снят... снова строить все новому иностранцу.... за миллионы наших налогоплательщиков... или нефтяногазовых магнатов спонсоров... Потому тренера и трясутся ставить молодняк... боятся за свои должности... у нас тренеров снимают как мне кажется чаще чем в любом другом чемпионате... и то же самое по отношению к сборной... Мы хотим все и сразу... Заплатили бюджет небольшой страны Капелло.. и ждем что Березуцкие мигом превратятся в Несту и Каннаваро...заплатили ж...
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SARSAD
1466123057
громаднейшие шансы, такие же как увидеть самого Погребняка в этой сборной.
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lekseij2007
1466124753
Шанс огромный? Максимум это 5%.
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lekseij2007
1466135439
Когда он играл в сборной, то проигрывая каждый матч они там думали, ну ещё шансы огромные. И каждый раз результат : домой !!!!
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sintetic
1466141769
"хм,этот футболист не вошел в состав сборной" - это он всяко про себя))
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nemolod
1466147232
Шансы такие же,как и у Динамо !
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FanatSerj
1466159214
Опять пивка вдарил что ли? Если наши будут также чесать жопу, шнурки завязывать, когда нам Словенцы забивали, то шансов вообще не будет.
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valeh172
1466168356
Точно! Шансы остаться в высшем дивизионе у Динамо тоже были огромные.
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