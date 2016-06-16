Петреску: «Ожидаю, что подпишем шестерых россиян и четырех легионеров»

Главный тренер «Кубани» Дан Петреску рассказал о планах краснодарского клуба на летнее трансферное окно.

«У нас мало времени, сейчас идет работа по поиску качественных игроков, которые позволят нам усилиться. Нам нужно строить состав, который не только позволит решить задачу возвращения в Премьер-лигу, но и позволит работать на перспективу. Очень хочется, чтобы к началу сборов у нас в распоряжении было хотя бы 90% состава. Если будем подписывать по одному игроку в день, думаю, уложимся. Ожидаем, что состав пополнят еще шесть россиян и четверо легионеров», – заявил Петреску.