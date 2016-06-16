Англия и Уэльс определят сильнейшего в британском дерби на Евро-2016

Откровение дамы, которая футболом не интересуется, но вынуждена по чисто бытовым обстоятельствам слышать трансляции: «Я, конечно, понимаю, что этот ваш чемпионат проводится во Франции, но почему в воротах у валлийцев должен стоять именно французский коньяк?» (Wayne Robert Hennessey – вратарь сборной Уэльса – прим. Е.С.).
16 июня состоятся еще три матча Евро-2016. В стартовом матче игрового дня сыграют участники группы B – команды Англии и Уэльса. Валлийцы в первом туре обыграли словаков, а вот англичане сыграли вничью с россиянами, что просто обязывает их побеждать.
У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!
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