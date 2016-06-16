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    Англия и Уэльс определят сильнейшего в британском дерби на Евро-2016

    16 июня состоятся еще три матча Евро-2016. В стартовом матче игрового дня сыграют участники группы B – команды Англии и Уэльса. Валлийцы в первом туре обыграли словаков, а вот англичане сыграли вничью с россиянами, что просто обязывает их побеждать.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 16:00. Не пропустите!

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 15:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 июня 2016, 16:53

      Откровение дамы, которая футболом не интересуется, но вынуждена по чисто бытовым обстоятельствам слышать трансляции: «Я, конечно, понимаю, что этот ваш чемпионат проводится во Франции, но почему в воротах у валлийцев должен стоять именно французский коньяк?» (Wayne Robert Hennessey – вратарь сборной Уэльса – прим. Е.С.).

      0
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 16 июня 2016, 16:45

      короче выйдут Уэльс и Словакия)))) Харт чудит)))

      0
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 июня 2016, 16:21

      Давай Англия, сади Уэльс на желтые карточки

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 16 июня 2016, 15:55

      По тв жатецкий гусь комментирует,задрал уже.

      0
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 16 июня 2016, 15:34

      Пока еще не было разгромной победы, надеемся...И побольше желтых карточек уэльсу! Вперед Россия!

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      Рейтинг: +423

      Drapik 16 июня 2016, 15:08

      Уэльс сольет

      1
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 16 июня 2016, 12:33

      Спасибо нашей сборной за возможность болеть и желать победы Англии.

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      Рейтинг: +790

      denisov 16 июня 2016, 11:18

      Мне кажется, что Англия победит с разницей 1-2 мяча

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      Рейтинг: +14

      subbdim 16 июня 2016, 11:12

      Уэльс

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 июня 2016, 09:55

      неужели фанаты друг другу морды не набьют?

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