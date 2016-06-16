Дешам: «Пайе стал более стабильным»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Албании (2:0) прокомментировал действия некоторых игроков и свои тактические решения.

«Пайе стал более стабильным, а способности и уверенность у него всегда были. Невыход Погба в основном составе был, скорее, тактическим решением. Я думал, что в середине нам нужно два агрессивных футболиста.

Что касается Гризманна, то я решаю, играть ему или нет. Ни он, ни Погба не бывают рады, когда остаются скамейке», – сказал Дешам.