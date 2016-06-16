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    Тите станет новым главным тренером сборной Бразилии

    Новым главным тренером сборной Бразилии станет Тите, который до последнего времени возглавлял «Коринтианс». Об этом сообщил президент клуба Роберто да Андраде.

    «Тите больше не работает у нас, поскольку он принял предложение Конфедерации футбола Бразилии», – цитирует де Андраде Sport 24.

    На посту наставника бразильцев Тите сменит Дунгу, который был уволен в связи с плохими результатами команды. Напомним, сборная Бразилии не сумела выйти из группы на Кубке Америки-2016.

    На протяжении карьеры Тите возглавлял несколько бразильских клубов, дважды выигрывал чемпионат Бразилии, один раз – Кубок страны, а также побеждал в Кубке Либертадорес и на Клубном чемпионате мира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 00:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 июня 2016, 08:34

      Был Дунга - им рукой и вдунули, а с Тите - просто намнут.
      Чтобы взять инициативу в свои руки подойдет только Писе.

      0
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 16 июня 2016, 01:39

      Глобальная проблема Бразилии номер 2 это где найти тренера для сборной, первая, где найти хорошего вратаря.

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