Юран: «Причина поражения России – тактические ошибки»

Почему Слуцкий так упорно ставит немца в опорники. Он ни пас отдать не может, сколько раз обрезал, да и в отбор не всегда успевает.
Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился размышлениями о поражении национальной команды в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).
– Чемпионат Европы – это праздник, и хочется, чтобы он продолжался с участием сборной России. Этим поражением усложнили себе ситуацию по выходу из группы, теперь не все зависит от нас. Сами виноваты.
– В чем же причина поражения?
– Тактические ошибки.
– В чем они заключились?
– Два опорных полузащитника не попали в игру. И голы мы пропускали детские. В первом случае пошла продольная передача, при всем уважении к Василию Березуцкому, нельзя было действовать так неграмотно. Смольников контролировал ситуацию, практически достал Вайсса. Нужно было выдавливать его к бровке, а не стелиться в подкате, – сказал Юран.