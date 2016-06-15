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    Юран: «Причина поражения России – тактические ошибки»

    Бывший футболист сборной России Сергей Юран поделился размышлениями о поражении национальной команды в матче второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

    – Чемпионат Европы – это праздник, и хочется, чтобы он продолжался с участием сборной России. Этим поражением усложнили себе ситуацию по выходу из группы, теперь не все зависит от нас. Сами виноваты.

    – В чем же причина поражения?

    – Тактические ошибки.

    – В чем они заключились?

    – Два опорных полузащитника не попали в игру. И голы мы пропускали детские. В первом случае пошла продольная передача, при всем уважении к Василию Березуцкому, нельзя было действовать так неграмотно. Смольников контролировал ситуацию, практически достал Вайсса. Нужно было выдавливать его к бровке, а не стелиться в подкате, – сказал Юран.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 23:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 16 июня 2016, 12:14

      Почему Слуцкий так упорно ставит немца в опорники. Он ни пас отдать не может, сколько раз обрезал, да и в отбор не всегда успевает.

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 16 июня 2016, 10:18

      ....ну дык юран то, он еще тот тактик!!!

      0
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 16 июня 2016, 08:22

      и один из не попавших в игру непонятно кто из шальке.....

      1
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      Рейтинг: -39

      Vasilii1958 16 июня 2016, 07:02

      Пенсионеры защита домой хотят на печку

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 июня 2016, 06:24

      к этому и шло

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 июня 2016, 00:06

      не умеют играть нечего ж-пу мучать

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 15 июня 2016, 23:44

      Причина в том, что сборная России аутсайдер Евро! А мы не хотим в это верить и это признавать! Все игроки сборной играют во внутреннем лимитированном слабом чемпионате, где они не конкурируют за место в составе, а постоянно играют. Получают бешеные зарплаты и не стараются развиваться.

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