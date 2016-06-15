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    Мутко: «Люди, которые выносят штрафы в 150 тысяч, думают, что у нас нефтяная скважина есть»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко считает, что штраф, наложенный на Россию по итогам матча первого тура группового этапа Евро-2016 против Англии (1:1), слишком велик. Напомним, РФС был оштрафован на 150 тысяч евро.

    «Мы должны заплатить сумасшедший штраф размером в 150 тысяч евро. Мы что, нефтяная компания? Люди, которые выносят такие штрафы, должны задать себе вопрос: откуда у общественной организации РФС такие деньги? Думают, что у нас, наверное, где-то скважина есть. Стыдно за такие решения, но мы им подчинились», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.06.2016 21:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 16 июня 2016, 13:03

      Пока от премии остается 8 850 000. Будем посмотреть, расцветет или усохнет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 16 июня 2016, 04:47

      На премиальных игрокам бопьшая экономия ожидается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 15 июня 2016, 22:54

      Да они за тут чемпионата россии раз в 10 больше отмывают, раскудахтался тут
      Нет нефтяных - газпром поможет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 15 июня 2016, 22:11

      Заверял весь мир , что Россия проведет самый лучший ЧМ в 2018 году и гарантию Вова давал , что с финансами проблем не будет.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 июня 2016, 00:12

      ты думай о Евровидении у тебя в стране, а то в школьном спортзале придётся проводить

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июня 2016, 21:53

      ...ну что же хотел господин мутко?...активней надо работам с массами...выявлять отьявленных негодяев, файерщиков и прочих отморозков совместно с местными полицаями, привлекать своих агентов, использовать видеопросмотры и т.д.....а потом в регрессивном порядке взыскивать эти суммы с виновников на родине!...почему бы и нет?...почему я, своими налогами, обязан рассчитываться за чьи то косяки?

      5
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax > Саня БУБА 15 июня 2016, 22:11

      чувак, мало того, что работать, он их поддерживает. Тут такое чувство, что его цитату никто в мире не сможет перевести, что он сам бы дрался. Вы просто подумайте, чтобы королева Елизавета черканула бы в твитере, что она бы тоже дралась на трибунах. У меня честно говоря, не получается представить

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 15 июня 2016, 21:44

      Зато скважины есть у ваших корешей, наверно поделятся

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