Шатов: «Не все так плохо, как многие представляют»

Полузащитник сборной России Олег Шатов рассказал о настроении команды после поражения в матче второго группового этапа Евро-2016 против команды Словакии (1:2).

«Сейчас важно восстановиться, проанализировать все и с высоко поднятой головой выходить на последнюю игру в группе. У нас у всех есть амбиции, нам надо доказать, что мы не просто так приехали.

После поражения эмоциональное состояние, конечно, не очень, но мы не посыпаем голову пеплом, потому что главное – сделать правильные выводы. Не все так плохо, как многие представляют», – сказал Шатов.