Гамшик: «Рад, что смог забить гол в ворота сборной России»

Полузащитник сборной Словакии Марек Гамшик поделился впечатлениями от победы над командой России в матче группового этапа Евро-2016.

«Сборная России больше владела мячом и неплохо играла на контратаках. Но во втором тайме мы стали играть ниже и добились нужного результата. Мы рады первой большой победе на Евро. Я рад, что смог забить такой гол. Вероятно, теперь мы стали ближе к плей-офф. У нас есть несколько дней на подготовку к игре с фаворитами группы. Это будет сложный матч», – отметил Гамшик.

Напомним, что в заключительном поединке группы B Словакия сыграет с Англией, а Россия – с Уэльсом.