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    Боков: «Закрытая крыша? Все в равных условиях»

    Бывший защитник сборной России Максим Боков уверен, что закрытая крыша стадиона во время матча со Словакией никак не повлияет на результат встречи.

    «Жду, как и все, победы от сборной России. Надеюсь, качество игры будет намного лучше, чем с Англией. Тогда нам повезло, вырвали ничью на характере.

    Закрытая крыша стадиона? Душно будет футболистам обеих команд, так что все в равных условиях. Уверен, что ребята не будут обращать на это внимание», – сказал Боков.

    Матч Россия – Словакия состоится в среду, 15 июня, в 16:00 по московскому времени на стадионе «Пьер-Моруа».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.06.2016 15:40
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