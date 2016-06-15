Петржела: «Шкртела больше не интересует футбол, теперь он думает только о девочках и дискотеках»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела рассказал о главной проблеме сборной Словакии накануне игры с командой России.

– Какое место у Словакии можно назвать слабым?

– Их главная проблема – связка центральных защитников. Дюрица и Шкртел, оба медленные, часто нарушают правила. Все остальные линии играют очень хорошо.

– Но Шкртел был одним из лучших защитников в Англии. А до этого отлично выступал за «Зенит»...

– Когда в «Ливерпуль» пришел новый тренер Юрген Клопп, он уже не был лучшим, перестал попадать в состав. Сейчас его интересуют другие вещи, не футбол. В Словакии его называют мажором – он думает о девочках, дискотеках, знаете? Когда он приходил в «Зенит», он был молодой парень, неопытный, вел себя очень хорошо. А сейчас – мажор!