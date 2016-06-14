Президент «Урала»: «Руководители «Кубани» думают, что они хозяева жизни»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о подписании контракта между полузащитником Олегом Алейником и «Кубанью».

– Я их вообще не понимаю. Они не знают, что за это дисквалифицируют игрока?! Ну там к руководству пришли нефутбольные люди и думают, что они хозяева жизни. Но так, ребята, не бывает. Я не дам сделать из себя дурака! Подадим в палату по разрешению споров.

– Когда?

– Команда должна выйти из отпуска 18 июня, собраться. Если Алейника не будет, имеем полное основание обратиться в РФС.

– Так что все-таки говорит «Кубань"?

– Я с ними не связывался, общался наш спортивный директор. А они ему отвечали: «Хоть что теперь делайте, Алейник – наш футболист». Люди в этом клубе просто не знают законов. Сам игрок при этом знал, что у него же есть контракт с «Уралом». И после этого идет на такой шаг?