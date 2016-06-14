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  • Президент «Урала»: «Руководители «Кубани» думают, что они хозяева жизни»

Президент «Урала»: «Руководители «Кубани» думают, что они хозяева жизни»

14 июня 2016, 19:23
17

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о подписании контракта между полузащитником Олегом Алейником и «Кубанью».

– Я их вообще не понимаю. Они не знают, что за это дисквалифицируют игрока?! Ну там к руководству пришли нефутбольные люди и думают, что они хозяева жизни. Но так, ребята, не бывает. Я не дам сделать из себя дурака! Подадим в палату по разрешению споров.

– Когда?

– Команда должна выйти из отпуска 18 июня, собраться. Если Алейника не будет, имеем полное основание обратиться в РФС.

– Так что все-таки говорит «Кубань"?

– Я с ними не связывался, общался наш спортивный директор. А они ему отвечали: «Хоть что теперь делайте, Алейник – наш футболист». Люди в этом клубе просто не знают законов. Сам игрок при этом знал, что у него же есть контракт с «Уралом». И после этого идет на такой шаг?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Урал Алейник Олег
Комментарии (17)
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Kuban23
1465921859
Судя по всему, Руководители Кубани в данном вопросе действительно хозяева своей жизни, а не рабы Иванова....
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18JG
1465924089
Красиво "Кубань" объебала Екб)
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maior-60
1465924230
Ушлёпки.
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Антибиотик
1465926275
Руководство Кубани давно ведет свою селекцию именно таким образом. С ними нельзя иметь дела, Локо тоже с ними "обжегся" совсем недавно.
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Alek7183
1465928287
Да и зачем такой игрок Уралу, если свалит в любую секунду.
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Oneninenine
1465929424
Иванов, уже второго игрока прошляпил и тренера. Пора задуматься.
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sprint5
1465960638
пора задуматься
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Igorello97
1465971981
Вперед, Кубань. А на Урал мне пофигу, если у вас игрока увели значит вы сами виноваты.
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kabuzyaka
1466015913
По ходу в Урале лохи, что Грише Иванову пора задуматься почему так происходит ведь это же не впервые так происходит.
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Ganymed1
1466019671
Сопли вытри Гриша.Поезд ушел
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