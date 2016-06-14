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    Президент «Урала»: «Руководители «Кубани» думают, что они хозяева жизни»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о подписании контракта между полузащитником Олегом Алейником и «Кубанью».

    – Я их вообще не понимаю. Они не знают, что за это дисквалифицируют игрока?! Ну там к руководству пришли нефутбольные люди и думают, что они хозяева жизни. Но так, ребята, не бывает. Я не дам сделать из себя дурака! Подадим в палату по разрешению споров.

    – Когда?

    – Команда должна выйти из отпуска 18 июня, собраться. Если Алейника не будет, имеем полное основание обратиться в РФС.

    – Так что все-таки говорит «Кубань"?

    – Я с ними не связывался, общался наш спортивный директор. А они ему отвечали: «Хоть что теперь делайте, Алейник – наш футболист». Люди в этом клубе просто не знают законов. Сам игрок при этом знал, что у него же есть контракт с «Уралом». И после этого идет на такой шаг?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2016 19:23
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 15 июня 2016, 22:41

      Сопли вытри Гриша.Поезд ушел

      0
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      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 15 июня 2016, 21:38

      По ходу в Урале лохи, что Грише Иванову пора задуматься почему так происходит ведь это же не впервые так происходит.

      1
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 15 июня 2016, 09:26

      Вперед, Кубань. А на Урал мне пофигу, если у вас игрока увели значит вы сами виноваты.

      -1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 июня 2016, 06:17

      пора задуматься

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      Oneninenine 14 июня 2016, 21:37

      Иванов, уже второго игрока прошляпил и тренера. Пора задуматься.

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 14 июня 2016, 21:27

      Все можно решить путём переговоров. Было бы желание.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 июня 2016, 21:18

      Да и зачем такой игрок Уралу, если свалит в любую секунду.

      2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 июня 2016, 20:44

      Руководство Кубани давно ведет свою селекцию именно таким образом. С ними нельзя иметь дела, Локо тоже с ними "обжегся" совсем недавно.

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Антибиотик 15 июня 2016, 01:22

      Ты про Смародскую то не забывай, как она ведет дела многие футболисты и тренера охреневали....

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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 > Антибиотик 15 июня 2016, 22:43

      кто бы вякал про чесность.напомнить как кучука увадили?

      0
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 14 июня 2016, 20:10

      Ушлёпки.

      1
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      Рейтинг: +407

      18JG 14 июня 2016, 20:08

      Красиво "Кубань" объебала Екб)

      -2
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      Рейтинг: +73

      Эрк > 18JG 14 июня 2016, 21:06

      теперь не менее красиво РФС объебет Кубань. И будет клуб целый год платить оклад дисквалифицированному футболисту

      -1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > Эрк 14 июня 2016, 22:50

      ну ну))) помечтай еще пять минут)))

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      Рейтинг: +407

      18JG > Эрк 15 июня 2016, 15:00

      Из твоего кармана же)

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