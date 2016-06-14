Бэйл: «Ни один англичанин не попал бы в состав сборной Уэльса»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл в преддверии матча с Англией выразил мнение, что ни одному из игроков соперника не удалось бы попасть в состав его команды.

«Ни один из англичан не попал бы в сборную Уэльса. Конечно, у них хорошая команда и есть сильные стороны, но мы знаем о них все, так как наши игроки играют с ними каждую неделю в АПЛ. Знаем о слабых местах Англии, постараемся сделать все для победы», – сказал Бэйл.

Напомним, что поединок группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и Уэльса состоится 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

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