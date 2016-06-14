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  • Бэйл: «Ни один англичанин не попал бы в состав сборной Уэльса»

Бэйл: «Ни один англичанин не попал бы в состав сборной Уэльса»

14 июня 2016, 18:51
17

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл в преддверии матча с Англией выразил мнение, что ни одному из игроков соперника не удалось бы попасть в состав его команды.

«Ни один из англичан не попал бы в сборную Уэльса. Конечно, у них хорошая команда и есть сильные стороны, но мы знаем о них все, так как наши игроки играют с ними каждую неделю в АПЛ. Знаем о слабых местах Англии, постараемся сделать все для победы», – сказал Бэйл.

Напомним, что поединок группового этапа Евро-2016 между сборными Англии и Уэльса состоится 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.

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Источник: The Guardian
Чемпионат Европы Англия Уэльс Бэйл Гарет
Комментарии (17)
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cska-62
1465921092
Завтра за это самоуверенное заявление Гарета Бэйла валийцам придётся отвечать... Удалось получить три очка в матче со словаками благодаря самоотдаче, мастерству всё того же Бэйла и откровенному везению... Но по классу как команда Словакия сильнее Уэльса... Равно как и Англия... Да и наши тоже...
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roman230582
1465922483
Не слишком ли самонадеянно для дебютантов
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АртурZaСМ
1465923918
Этот Бэйл тот еще балабол...
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mig28
1465923961
Одержали первую победу и теперь такие заявления)) Посмотрим, когда англичане проедутся по ним , что он скажет))
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Winter is comming
1465927425
Топите соседей,Англия не та давно(как сборная,так и фанаты)а вы те!Вперед Валлийцы
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Вомбат
1465927964
«Ни один из англичан не попал бы в сборную Уэльса". Как точно подмечено! Ведь туда действительно берут только валлийцев. Поэтому ни один немец, ни один аргентинец, включая Месси, не попали бы в сборную Уэльса.
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lordmrv
1465929397
Гран-при конкурса пиздаболов за Бейлом!
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mihail200606
1465929619
ну да, руни и харт сидели бы на скамейке...
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Deniskl
1465930477
Надеюсь Бейл не сможет сыграть со сборной России и мне пофиг какая это будет причина, хоть англичане его сломать, хоть красную получит....
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Astonreal
1466004576
Это Бейл так шутит) Так же как и про Атлетико)
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