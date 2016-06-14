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    Газзаев: «В любой ситуации Запад пытается сделать русских виноватыми во всех грехах»

    Известный российский тренер Валерий Газзаев высказал свое недовольство решением УЕФА условно дисквалифицировать сборную России до конца Евро-2016 из-за беспорядков болельщиков на матче с Англией.

    «В первую очередь в случившихся во время Евро беспорядках виноваты французские службы безопасности, которые не удосужились развести российских и английских болельщиков перед матчем и позже на трибунах. Что касается самих беспорядков, то подобное поведение, конечно, не красит нашу сторону, мы ни в коем случае не должны давать повода усомниться в своей цивилизованности. Тем более что каждый такой повод Запад использует против нас, в любой ситуации пытаясь сделать русских единственными виноватыми во всех грехах.

    Виновные, конечно, должны быть наказаны, но в беспорядках участвовали и французы с англичанами. Почему УЕФА не наказывает их? По какой причине не были применены санкции в отношении федерации футбола Англии? Быть не может, чтобы во всем были виноваты только русские. Это какие-то двойные стандарты, подобные односторонние решения говорят о предвзятом отношении к нашей стране. Именно по этой причине, повторяю, мы не должны давать повода в чем-то себя обвинить, тем более в преддверии домашнего чемпионата мира», – сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.06.2016 18:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 20:49

      Валерий Георгиевич, Вы, вероятно запамятовали, что после беспорядков в Брюсселе, несмотря на вероятную провокацию со стороны итальянцев и такую же, как во Франции, беспечную организацию мероприятий по предотвращению столкновений санкции по отлучению от еврокубков аж на 5 лет постигли только одну из тех сторон конфликта. И бельгийцы, и итальянцы по идее должны были разделить ответственность за трагедию, но отстранили тогда в 85-ом одних англичан.
      Нет здесь политики двойных стандартов, а есть лишь решительные меры, призванные остановить насилие на стадионах. Объективные, нет ли, но они есть и были такими всегда. Потому все предупреждения вовсе не шуточки и при случае наказание может случиться самым суровым.

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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > ШарКий вояж в ТуЛузу 14 июня 2016, 21:49

      Английские ушлепки быдлили гороздо больше, и если ты следил за всеми новостями, то еще и - дольше. Наши просто переборщили немного с фаерами. И еще, если ты готов терпеть то, когда рядом с тобой освистывают гимн России и надругаются над государственным флагом и ты всё это просто стерпишь, то тогда на хрен не нужны твои комментарии. Эти мрази развалили Союз, поставили всех славян на колени, они продолжают к нашим границам стягивать вооружение и войска, а ты продолжаешь их жалеть и осуждать наш народ! Мы стоим на грани третьей мировой войны, это я тебе, как военнослужащий с 23-х летним стажем говорю, эти твари готовы уже сейчас прыгнуть на Россию, уничтожить тебя, твоих родителей, а ты сидишь в розовых очках, где-то ешь мороженное... Ну-ну, продолжай лизать зад Западу...

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Антибиотик 14 июня 2016, 23:29

      А зачем файеры жечь, зачем? Пусть не жгут, я на стадионе спокойно себя веду.

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Антибиотик 15 июня 2016, 01:14

      Вам бы прокапаться не помешало, а то кроме лизунов и мразей еще и черти привидятся. Очки, хоть какие-нибудь, кстати, тоже не помешают... хотя нет, вру... кроме букв в моих словах есть ведь еще и смысл, а до него Вам, что в очках, что в противогазе, как до французской границы.

      1
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      Рейтинг: -10

      egorovaleksandr 14 июня 2016, 19:30

      https://www.instagram.com/gary

      lineker/ этот пидор в твитере назвал нас животными,давайте захуярим ему инстаграмм!!!

      0
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      Рейтинг: +100

      mixon73 14 июня 2016, 18:58

      Эта политика уже достала!!!! Хочется чистого и бес подкупного спорта!!!

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > mixon73 14 июня 2016, 19:36

      Такое только во сне бывает. К сожалению.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 июня 2016, 18:43

      Справедливая оценка В.Г. Газзаева. РФС и министр спорта РФ должны не просто
      глотать решение УЕФА, а требовать объективного рассмотрения и наказания
      всех сторон конфликта. Смена времен года на Земле,то виновата Россия.

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