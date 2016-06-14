«Урал»: «Не понимаем, на каком основании Алейник подписал контракт с «Кубанью»

«Урал» выступил с официальным заявлением по поводу трансфера полузащитника Олега Алейника в «Кубань».

«11 июня 2016 года официальный сайт ФК «Урал» объявил о подписании контракта с 27-летним полузащитником Олегом Алейником. 14 июня 2016 года официальный сайт ФК «Кубань» опубликовал у себя информацию о подписании контракта с этим же футболистом.

Официально заявляем, что контракт с подписями Олега Алейника и президента ФК «Урал» Григория Иванова сейчас находится в клубе, кроме того, футболисту отправлено письмо с вызовом на предсезонные сборы команды. Следовательно, на сегодняшний день мы не готовы ответить на вопрос, на каком основании футболист заключил договор с другим клубом.

В настоящий момент мы готовим документы для подачи в палату по разрешению споров и пока не готовы предоставить какие-то другие комментарии, касающиеся перехода Алейника в «Урал» или другой клуб», — говорится в заявлении екатеринбуржцев.