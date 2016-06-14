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    «Урал»: «Не понимаем, на каком основании Алейник подписал контракт с «Кубанью»

    «Урал» выступил с официальным заявлением по поводу трансфера полузащитника Олега Алейника в «Кубань».

    «11 июня 2016 года официальный сайт ФК «Урал» объявил о подписании контракта с 27-летним полузащитником Олегом Алейником. 14 июня 2016 года официальный сайт ФК «Кубань» опубликовал у себя информацию о подписании контракта с этим же футболистом.

    Официально заявляем, что контракт с подписями Олега Алейника и президента ФК «Урал» Григория Иванова сейчас находится в клубе, кроме того, футболисту отправлено письмо с вызовом на предсезонные сборы команды. Следовательно, на сегодняшний день мы не готовы ответить на вопрос, на каком основании футболист заключил договор с другим клубом.

    В настоящий момент мы готовим документы для подачи в палату по разрешению споров и пока не готовы предоставить какие-то другие комментарии, касающиеся перехода Алейника в «Урал» или другой клуб», — говорится в заявлении екатеринбуржцев.

    Источник: ФК «Урал»

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    14.06.2016 16:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 14 июня 2016, 23:59

      КЛОУНАДА

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