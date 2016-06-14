Мутко находится на связи с главой ВОБ

А через пару часиков глава ВОБ набирает Мутко, а ему в ответ: "Вызываемый абонент выключен или находится вне зоны действия сети."
Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко уверен, что ситуация вокруг российских болельщиков в скором времени разрешится положительно.
«Думаю, все будет нормально. Я на связи с главой ВОБ, если будет надо, то наш представитель туда подъедет и разберется в ситуации. Это другая страна, другие правила, другие порядки», – сказал Мутко.
Напомним, сегодня с утра стало известно, что группа российских болельщиков блокирована полицией в автобусе в пригороде Канн.