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    Мутко находится на связи с главой ВОБ

    Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко уверен, что ситуация вокруг российских болельщиков в скором времени разрешится положительно.

    «Думаю, все будет нормально. Я на связи с главой ВОБ, если будет надо, то наш представитель туда подъедет и разберется в ситуации. Это другая страна, другие правила, другие порядки», – сказал Мутко.

    Напомним, сегодня с утра стало известно, что группа российских болельщиков блокирована полицией в автобусе в пригороде Канн.

    Источник: ТАСС

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    14.06.2016 11:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 14 июня 2016, 13:06

      А через пару часиков глава ВОБ набирает Мутко, а ему в ответ: "Вызываемый абонент выключен или находится вне зоны действия сети."

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    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 14 июня 2016, 12:08

      А куда же делись представители нашего МВД?

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