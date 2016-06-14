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    «Кубань» и Петреску не смогли договориться

    «Кубань» и румынский специалист Дан Петреску не смогли прийти к соглашению о сотрудничестве. Камнем преткновения стала сумма компенсации за досрочное расторжение трудового договора, которую требует тренер.

    «Дан Петреску настаивал, что в случае преждевременного расторжения двухлетнего контракта, ему должна быть выплачена компенсация за весь этот период, вне зависимости от того, сколько времени он бы успел отработать на посту главного тренера. Футбольный клуб считает такие условия неприемлемыми», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

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    Источник: ФК «Кубань»

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    14.06.2016 10:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +49

      Kuban-Krasnodar 14 июня 2016, 13:14

      Предложили бы контракт по схеме 1+1. Тренера тоже можно понять!Щас пол года отработает ,выгонят, и опять работу ищи

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 14 июня 2016, 12:29

      в кубани сами хапнуть не дураки

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 14 июня 2016, 12:20

      так нужно както подстраховаться

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 июня 2016, 12:18

      приехал румын из китая и говорит: "вы мне должны по-любому", рэкетир)

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 14 июня 2016, 10:26

      Кубань - это не корова, поэтому иди ты на ... Дан, только о деньгах думает.

      -2
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      Рейтинг: +58

      JokUr > Igorello97 14 июня 2016, 10:45

      Кубань - это яркий представитель пердива!

      5
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