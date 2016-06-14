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    Вилмотс: «Италия вдесятером сидела в обороне. Попробуй взломай»

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс остался недоволен действиями некоторых своих игроков в матче со сборной Италии.

    «Очевидно, что мы допустили индивидуальные ошибки, а после первого гола Италия оказалась в выгодном положении. Во второй половине мы хотели больше играть в атаку, поэтому я снял Наингголана и выпустил Мертенса, хотел больше активности на левом фланге.

    Лукаку провел не лучший матч, де Брюйне может играть удачнее, но сейчас не время об этом рассуждать. Чтобы выйти в 1/8 финала, надо сплотиться.

    Не знаю, что и сказать об игре де Брюйне. Если бы у меня был ответ, я бы ответил. Может, он устал после изнурительного сезона. Он готовился к этой игре. Кевин много дал сборной за последние четыре года, он всегда способен забить со штрафного или отдать убийственный пас.

    Когда Бонуччи сделал передачу на 40 метров, нас подвела коммуникация. На таком уровне нельзя так ошибаться. Не уверен, что вы видели второй тайм так, как видел его я, но итальянцы вдесятером сидели в обороне. Попробуй взломай», – сказал Вилмотс.

    Напомним, что матч Бельгия – Италия завершился со счетом 0:2.

    Источник: УЕФА

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    14.06.2016 08:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 14 июня 2016, 17:03

      Грамотный тренер будет исходить из того, чем располагает. А Конте тренер грамотный, и грех не делать ставку на лучшую линию в своей команде. Во - первых итальянская школа, славится своими защитниками, во - вторых насколько сыграны Буффон, Барцальи, Бонуччи и Кьелини даже говорить не нужно. А в целом по составу Бельгийцы не уступают Италии, даже превосходят ее. Отсюда вывод: Конте грамотно использовал сильнейшую сторону своей команды, а Вилмотс не смог абсолютно ничего противопоставить, располагая отличными игроками в составе, то есть проиграл как тренер, все остальные разговоры в пользу бедных.

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 14 июня 2016, 14:23

      Просто это называется тактически слаженная игра. Бельгийцы видимо ждут, что против них в бей-беги играть будут. Пусть учатся.

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 14 июня 2016, 14:15

      это ж как они тогда 2 гола забили? от ворот до ворот?

      0
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 14 июня 2016, 12:42

      После боя как говорится....у них тренер отличный вот и все

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 14 июня 2016, 12:33

      оба гола шикарные

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 14 июня 2016, 11:52

      Итальянцы могли бы и размазать их 4:0, 5:0, сколько угодно, причем играя в несвойственный им атакующий футбол! Вильмотс видимо плохой тренер, раз не понимает где атакующий футбол, а где 10 человек в обороне сидят! если бы посмотрел пару матчей атлетико, тогда понял бы, что такое 10 человек в обороне

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 14 июня 2016, 10:19

      Де Брюйне как полено играл, Лукаку тоже. Днозар как обычно приставным шагом бегал по полю весь матч! Еще капитаном сделали этого бездаря!

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 14 июня 2016, 09:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Бельгии просто не фартило в завершении . Итальяшкам - наоборот .

      -5
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 14 июня 2016, 09:24

      Отговорки в пользу бедных. С таким-то составом пенять на Италию!

      9
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > Ч.В.Г. 14 июня 2016, 09:28

      Абсолютно согласен. Как ребенок отмазывается)А по факту Италия переиграла Бельгию вчистую.

      2
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      Рейтинг: +519

      Dammit > Ч.В.Г. 14 июня 2016, 16:39

      Тоже согласен. А отговорки из-за того, что Конте его персонально вчистую обыграл

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2016, 09:21

      вся главная причина бед бельгийцев их недотренер как сказал бы дзюбилло тренеришко твою мать

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