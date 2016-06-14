Эдер: «Не нужно зацикливаться на победе»

Нападающий «Интера» и сборной Италии Эдер рассказал о том, как он готовился к старту Евро.

«Игра дарит нереальные эмоции. Наш тренер верит в меня. Я самостоятельно тренировался дома, чтобы быть готовым к чемпионату Европы. Я не смотрю ТВ и не читаю газет, потому не прислушиваюсь ни к какой критике. Для нас старт этого турнира вышел просто шикарным, но не стоит зацикливаться на этом и готовиться к матчу со Швецией», – заявил Эдер.

Стоит отметить, что Эдер подвергся критике болельщиков за низкую результативность: за последние полгода в составе «Интера» он лишь однажды смог поразить ворота соперников.