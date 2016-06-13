Нойштедтер: «Как я могу быть примером для футбольных хулиганов?»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о своем отношении к беспорядкам с участием футбольных фанатов, которые сопровождали матч россиян против Англии (1:1).

«О произошедшем на стадионе мы узнали, находясь уже в подтрибунном помещении. С одной стороны, нужно быть осторожными в оценках, ведь мы не знаем всех фактов. А с другой, эти события ужасны. Я понимаю, что во время Евро все без ума от футбола, но зачем люди бьют друг друга по голове?

В этой ситуации я понимаю, что футболисты никак не могут повлиять на это. Как я могу быть примером для таких людей?», – приводит слова Нойштедтера Vice Sports.